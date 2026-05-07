A Venezia, lo scrittore e giornalista ha commentato il tema della partecipazione alla Biennale, invitando a mantenere un atteggiamento libero e coraggioso. Ha sottolineato l'importanza di perseguire la pace senza ricorrere a strumenti di guerra, citando una frase latina rivisitata: invece di prepararsi alla guerra, bisogna preparare la pace. Le sue parole sono state rivolte a un pubblico di artisti e appassionati presenti alla manifestazione.

VENEZIA - Si vis pacem, para bellum? No: «Para pacem». Se vuoi la pace prepara la pace. Pietrangelo Buttafuoco corregge perfino Vegezio, IV secolo dopo Cristo, per spiegare perché «a Venezia noi non imbracciamo le armi», «siamo liberi e audaci» come ha chiesto nientemeno che il Capo dello Stato. Sotto attacco dalla Commissione Europea, accusato di aver violato le sanzioni alla Russia per l’apertura del Padiglione ai Giardini, quasi deriso dal suo (ex?) amico ministro Alessandro Giuli («È stato vittima di una fantasia pacificatoria, voleva l'Onu dell'arte»), il presidente della Biennale sceglie la conferenza stampa di presentazione della 61.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, Buttafuoco: «Avanti liberi e audaci. Non imbracciamo armi»

Notizie correlate

Biennale, Buttafuoco: "Siamo liberi e audaci". Sit in delle Pussy Riot davanti al padiglione russoGrazie al ministero della Cultura nella persona del ministro Alessandro Giuli e a tutte le istituzioni dl territorio che sostengono le iniziative...

Leggi anche: Biennale Arte, Buttafuoco: “A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Meloni ha confermato nostra autonomia”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Biennale, Buttafuoco: Avanti liberi e audaci. Non imbracciamo armi; Biennale di Venezia, Buttafuoco sui partecipanti: Siamo liberi e audaci, come dice Mattarella; Buttafuoco assediato nel fortino della Biennale: Avanti così, resto serenissimo; Buttafuoco apre la Biennale: 'Andiamo avanti con audacia e libertà'.

Buttafuoco apre la Biennale: 'Andiamo avanti con audacia e libertà'L'ambasciatore russo all'inaugurazione del padiglione russo: 'C'è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa' (ANSA) ... ansa.it

Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: liberi e audaciVenezia, 7 mag. (askanews) – Andare avanti avere audacia, ha raccomandato Mattarella ai David di Donatello. Siate liberi e audaci, dice. Eccoci. Se le autorità politiche fossero fureria dove le inger ... askanews.it

La curatrice ucraina alla Biennale: “Cremlino terrorista, sfrutta la cultura” x.com

Tensione davanti al Padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito - facebook.com facebook