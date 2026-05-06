Biennale Buttafuoco | Siamo liberi e audaci Sit in delle Pussy Riot davanti al padiglione russo

Durante l'apertura della Biennale, l'autore e scrittore ha dichiarato che si sentono liberi e audaci. Nel frattempo, un gruppo di attivisti ha organizzato un sit-in davanti al padiglione russo, portando avanti una protesta pubblica. Il ministero della Cultura, rappresentato dal ministro Alessandro Giuli, e le istituzioni locali hanno espresso il loro supporto alle attività della manifestazione.

Grazie al ministero della Cultura nella persona del ministro Alessandro Giuli e a tutte le istituzioni dl territorio che sostengono le iniziative della Biennale". Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha aperto il suo intervento al Teatro Piccolo dell'Arsenale al termine della conferenza stampa di presentazione della 61a Esposizione internazionale d'Arte. "Andare avanti, avere audacia, sviluppare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomada il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto ha detto quale è il mandato dell'arte e della cultura: libertà e audacia. Ebbene eccoci", ha continuato Ma non si placano le polemiche per il padiglione russo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biennale, Buttafuoco: "Siamo liberi e audaci". Sit in delle Pussy Riot davanti al padiglione russo Notizie correlate Biennale, Pussy Riot e Femen insieme per un sit in al padiglione russo. Fumogeni e slogan contro MoscaVenezia, 6 maggio 2026 - Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione... Biennale Arte, blitz delle Pussy Riot al padiglione russo: lanciati fumogeni(Adnkronos) – Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Venezia, l'apertura della Biennale fra le tensioni internazionali: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. L'arte batte ogni prepotenza; L'arte in balia di trucchi politici. E la Ue avanza un'altra protesta.