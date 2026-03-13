Studentessa dell' UnivpM salva la vita a una donna su di un bus a Milano arriva la telefonata di Marco Battino

Una studentessa di Medicina dell’Università politecnica delle Marche ha salvato la vita a una donna in un autobus a Milano. La vicenda si è verificata giovedì 12 marzo 2026, e nei giorni successivi l’assessore all’Università di Ancona ha contattato Elena Grassi. Poco dopo, è arrivata una telefonata di Marco Battino. La giovane è stata riconosciuta per il suo intervento di salvataggio in un momento critico.

ANCONA – Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, l'assessore all'Università del Comune di Ancona ha chiamato Elena Grassi, la studentessa di Medicina dell'Università politecnica delle Marche che nei giorni scorsi, in un autobus a Milano, ha salvato la vita a una donna colpita da arresto cardiocircolatorio utilizzando le manovre salvavita apprese nell'apposito corso di Blsd chiamato "Principi di assistenza alla persona in situazioni di emergenza". Una telefonata fatta per complimentarsi con lei a nome di tutta l'Amministrazione comunale, con la speranza che, quanto fatto da Grassi, sia da esempio per tutti. Spiega Marco Battino: «L'ho chiamata per congratularmi con lei e per esprimerle l'abbraccio di tutta la città per quello che ha fatto.