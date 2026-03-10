Difesa dei lupi | scatta la petizione | Sono da tutelare non combattere

Una petizione sulla difesa del lupo sta prendendo forma, promossa da Alessandro Anello, veterinario in pensione di San Giovanni. Anello sostiene che il lupo deve essere tutelato e non combattuto, considerando l’animale una risorsa per l’equilibrio naturale del territorio. L’iniziativa mira a raccogliere firme per sostenere questa posizione.

La difesa del lupo passa anche da una raccolta firme. È l’iniziativa che sta preparando Alessandro Anello, veterinario in pensione residente a San Giovanni, convinto che questo animale "rappresenti una risorsa per l’equilibrio naturale del territorio e non un’emergenza da combattere". Le firme non sono ancora partite ufficialmente, ma l’avvio è imminente. L’obiettivo è presentarle alle amministrazioni comunali per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica contro le ipotesi di abbattimento o di selezione della specie. "La volontà c’è e sono tante le persone che la pensano come me – spiega Anello –. Il lupo è un animale da salvaguardare. In tutto il mondo si parla di rispetto per la biodiversità: fare una selezione sui lupi è una cosa assurda e controproducente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

