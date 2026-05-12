Attacchi a Carratù Montoro Domani esprime solidarietà al sindaco

Il gruppo consiliare Montoro Domani ha dichiarato solidarietà al sindaco a seguito di ripetuti attacchi nei suoi confronti. La comunicazione è stata resa nota oggi, senza specificare i dettagli delle contestazioni o delle accuse rivolte al primo cittadino. La presa di posizione si inserisce in un contesto di tensione politica locale, con il gruppo che ha voluto ribadire il proprio sostegno al rappresentante istituzionale.

A nome di tutto il gruppo consiliare Montoro Domani desideriamo esprimere al Sindaco la nostra più sincera e convinta solidarietà per i continui attacchi. Respingiamo con fermezza ogni forma di aggressione politica e personale che offende e delegittima il confronto democratico, il rispetto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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