Montoro il sindaco Carratù | Il PUC garantisce la crescita della comunità e non gli interessi di pochi

Il sindaco di Montoro ha affermato che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) mira a favorire la crescita della comunità anziché tutelare interessi di pochi. Per anni si è evitato di discutere del PUC nel paese, e i progettisti incaricati sono sempre stati gli stessi, anche se il piano non è mai stato ufficialmente adottato. La questione rimane al centro del dibattito locale.