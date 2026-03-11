Montoro il sindaco Carratù | Il PUC garantisce la crescita della comunità e non gli interessi di pochi
Il sindaco di Montoro ha affermato che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) mira a favorire la crescita della comunità anziché tutelare interessi di pochi. Per anni si è evitato di discutere del PUC nel paese, e i progettisti incaricati sono sempre stati gli stessi, anche se il piano non è mai stato ufficialmente adottato. La questione rimane al centro del dibattito locale.
Per anni parlare del PUC a Montoro è stato un tabù, i progettisti incaricati sempre gli stessi, ma sta di fatto che non è stato mai adottato.È rimasto così: fermo, immobile, chiuso in un cassetto, in attesa che qualcuno trovasse la forza di assumersi la responsabilità di adottarlo. Quel coraggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
