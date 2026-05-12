Atripalda presentazione della rivista Humanitas Nova

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, si svolgerà presso la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda la presentazione della rivista Humanitas Nova, pubblicata da Delta 3 Edizioni. L’evento sarà un’occasione per discutere di temi legati alla cultura, al patrimonio e alla valorizzazione del territorio. La manifestazione prevede l’intervento di alcuni autori e relatori coinvolti nel progetto editoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda, si terrà la presentazione della rivista Humanitas Nova (Delta 3 Edizioni), un momento di confronto e approfondimento dedicato alla cultura, al patrimonio e alla valorizzazione del territorio. L’evento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Presentazione a Napoli del nuovo numero della rivista La Biennale di Venezia: “Alfabeti / Alphabets”La Biennale di Venezia annuncia la presentazione del numero 12026 della propria Rivista dal titolo “Alfabeti Alphabets”, dedicato al tema della...

Leggi anche: Ad Atripalda l'incontro "La riforma della giustizia tra testo e suggestioni" della Camera Penale Irpina

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web