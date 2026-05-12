Atripalda presentazione della rivista Humanitas Nova
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, si svolgerà presso la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda la presentazione della rivista Humanitas Nova, pubblicata da Delta 3 Edizioni. L’evento sarà un’occasione per discutere di temi legati alla cultura, al patrimonio e alla valorizzazione del territorio. La manifestazione prevede l’intervento di alcuni autori e relatori coinvolti nel progetto editoriale.
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda, si terrà la presentazione della rivista Humanitas Nova (Delta 3 Edizioni), un momento di confronto e approfondimento dedicato alla cultura, al patrimonio e alla valorizzazione del territorio. L’evento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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