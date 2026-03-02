Ad Atripalda l' incontro La riforma della giustizia tra testo e suggestioni della Camera Penale Irpina

Ad Atripalda, il 10 marzo alle 17, si terrà un incontro intitolato “La riforma della giustizia tra testo e suggestioni” presso la Biblioteca comunale “L. Cassese”. L’evento è organizzato dalla Camera Penale Irpina e si svolge in preparazione al referendum del 22 e 23 marzo. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le modifiche previste dalla riforma in discussione.