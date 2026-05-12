ATP Roma 2026 risultati 12 maggio | ok Rublev e Medvedev avanzano Landaluce e Jodar

Nella giornata del 12 maggio si sono disputati gli ottavi di finale del torneo ATP di Roma 2026. Sono stati completati gli incontri di singolare maschile, con la qualificazione di Rublev e Medvedev. Sono inoltre avanzati Landaluce e Jodar, che hanno superato i loro avversari nel corso delle partite odierne. Le partite si sono svolte senza interruzioni significative e i risultati sono ora ufficiali.

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