ATP Roma 2026 Andrey Rublev e Daniil Medvedev avanzano Prosegue la moria di testa di serie

Ad oggi, ai campi di Roma, Andrey Rublev e Daniil Medvedev sono passati ai turni successivi del torneo ATP 2026. La giornata ha visto anche la conclusione delle partite di testa di serie, che hanno lasciato alcuni big fuori dalla competizione. Nel quadro maschile, l’ultimo incontro programmato vede sfidarsi Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante, che si contenderanno l’accesso alla prossima fase.

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Sarà la sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante a chiudere il programma odierno del tabellone maschile di singolare a Roma. Giornata dedicata al terzo turno nella parte alta del main draw, con luci e ombre per i colori azzurri: successi per Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre si ferma il cammino di Mattia Bellucci. Tutto semplice per il numero uno del mondo, che ha superato senza difficoltà Alexei Popyrin (n. 60 ATP), apparso in grande difficoltà al cospetto della maggiore solidità dell’avversario. Il punteggio di 6-2 6-0 fotografa con chiarezza l’andamento dell’incontro. Negli ottavi, Sinner affronterà proprio Pellegrino, autore di un successo sorprendente contro la testa di serie n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, Andrey Rublev e Daniil Medvedev avanzano. Prosegue la moria di testa di serie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Medvedev e Auger-Aliassime: prosegue la moria di teste di serieI primi turni del Masters 1000 di Miami 2026 continuano a riservare grandi sorprese e a questo punto diventa sempre più agevole almeno sulla carta il... ATP Barcellona 2026, la finale sarà tra Andrey Rublev ed Arthur FilsL’ultimo atto dell’ATP 500 di Barcellona sarà tra il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, ed il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero... Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; ATP Roma: Auger-Aliassime è già fuori, vince Tirante sulla strada di Cobolli. Per Bellucci ecco Landaluce; Live Andrey Rublev - Alejandro Davidovich - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; Rublev re di Roma: Sono sempre state brutte, non sorprende più. ATP 1000 Roma R2: [12] Rublev batte Kecmanovi? 6-4 6-4 reddit Ci fu un tempo in cui Rublev-Fokina a Roma si poteva vedere con 20€ di biglietto preso la mattina stessa… siamo vecchi x.com ATP Roma 2026, Andrey Rublev e Daniil Medvedev avanzano. Prosegue la moria di testa di serieSarà la sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante a chiudere il programma odierno del tabellone maschile di singolare a Roma. Giornata dedicata al ... oasport.it