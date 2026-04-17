Nel torneo ATP 500 di Barcellona, i quarti di finale si sono conclusi con la qualificazione di Jodar, che ha superato il suo avversario e si è unito a Fils in semifinale. Nell'altra parte del tabellone, sono rimasti in gara Rublev e Medjedovic, pronti a sfidarsi per un posto nella fase successiva. La giornata ha segnato la conclusione dei match dei quarti di finale, portando avanti la competizione nella città catalana.

Terminata la giornata dedicata ai quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, un pezzo di storia del tennis catalano e non solo. In casa Italia finite le speranze di Lorenzo Musetti, anche se va detto che ad eliminarlo è stato un ottimo Arthur Fils: il francese, e su questo c’è da starne certi, ritornerà molto presto nei piani alti del ranking (e potrà sfruttare i sei mesi nei quali è stato praticamente assente nel 2025). A sfidare Fils sarà Rafael Jodar, lo spagnolo che sta vedendosi arrivare addosso i riflettori dato il suo momento particolarmente felice. Non era facile la sfida con Cameron Norrie, britannico che è capacissimo di far giocar male gli avversari, ma il problema per il diciannovenne madrileno non si pone: 6-3 6-2 e semifinale arpionata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Barcellona 2026: Jodar raggiunge Fils in semifinale, l’altra è Rublev-Medjedovic

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