Limitazioni e orari ridotti agli sportelli Atm di Poste Italiane | l' appello dei sindacati

I sindacati della regione hanno espresso preoccupazione in merito alla recente decisione di Poste Italiane di restringere gli orari di accesso agli sportelli ATM, che ora sono disponibili solo durante le ore di apertura. La modifica riguarda le modalità di utilizzo dei bancomat, coinvolgendo principalmente i pensionati e i cittadini che si affidano a questi servizi. Gli interventi sono stati fatti dai rappresentanti sindacali locali, che chiedono chiarimenti e possibili soluzioni.

Francesco De Biase, segretario generale della Uil pensionati Calabria ed Emanuel Pasquale Azzarà segretario generale Uil Poste Calabria, intervengono in merito all'ultima decisione presa da Poste Italiane di limitare l’accesso e l’utilizzo degli sportelli bancomat (Atm) ai soli orari di apertura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Banda specializzata in colpi a sportelli Atm arrestata in Puglia dopo una serie di furti in diverse città italianeUna banda specializzata in colpi a sportelli automatici di pagamento Atm è stata arrestata dai carabinieri nel Foggiano, dopo una serie di furti... Castelvenere, Di Santo sollecita Poste Italiane: “Riattivare subito l’ATM Postamat”Adottare provvedimenti urgenti per la riattivazione del sistema ATM Postamat a Castelvenere, la cui disattivazione è stata disposta da mesi per...