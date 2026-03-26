Scioperi aprile dal trasporto pubblico agli aerei | 14 stop in un mese distribuiti in 6 giorni

A marzo si sono verificati 14 scioperi in tutto il mese, coinvolgendo settori come il trasporto pubblico e l'aviazione, distribuiti in sei giornate diverse. Alla vigilia dello sciopero generale previsto per il giorno successivo, sono stati annunciati scioperi che interessano trasporto, scuola e informazione, con possibili disagi diffusi in tutto il territorio.

Alla vigilia dello sciopero generale di domani, venerdì 27 marzo - che coinvolgerà contemporaneamente trasporti, scuola e informazione, con possibili disagi diffusi in tutta Italia - il calendario di aprile si presenta già carico di mobilitazioni. Un mese che, secondo i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, dopo la "tregua" di Pasqua, vedrà 14 scioperi distribuiti in sei giornate, con una forte concentrazione nel settore aereo e una coda di proteste locali nel trasporto pubblico. Il 10 aprile giornata cruciale per il trasporto aereo Il momento più critico è previsto per giovedì 10 aprile, quando si concentreranno 8 scioperi, tutti nel comparto aereo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scioperi aprile, dal trasporto pubblico agli aerei: 14 stop in un mese (distribuiti in 6 giorni) Articoli correlati Leggi anche: Il gennaio nero degli scioperi: tutti gli stop previsti, dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni Leggi anche: Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stop Altri aggiornamenti su Scioperi aprile Temi più discussi: Scioperi aprile, dal trasporto pubblico agli aerei: 14 stop in un mese (distribuiti in 6 giorni); Aprile di scioperi: il calendario nei trasporti tra aerei, treni e navi; Scioperi, aprile ad alta tensione: tutte le date da segnare in calendario; Aerei, treni e mezzi pubblici: tutti gli scioperi dei trasporti di aprile 2026. Le date degli scioperi aprile, dal trasporto pubblico agli aerei: 14 stop in un mese (distribuiti in 6 giorni)Alla vigilia dello sciopero generale di domani, venerdì 27 marzo - che coinvolgerà contemporaneamente trasporti, scuola e ... msn.com Scioperi aprile 2026, fermo tutto il settore trasporti: il calendario completoGli scioperi di aprile 2026 colpiranno il settore dei trasporti in Italia. Ecco tutte le date degli scioperi e i settori coinvolti ... quifinanza.it Scioperi aprile, dal trasporto pubblico agli aerei: 14 stop in un mese (distribuiti in 6 giorni) - facebook.com facebook Gli scioperi di aprile 2026 colpiranno il settore dei trasporti in Italia. Ecco tutte le date degli scioperi e i settori coinvolti x.com