Interviste | il direttore generale Giuseppe Cianciolo Perdere fa sempre male ma noi usciamo a testa alta

Il direttore generale ha commentato l’esito della partita, affermando che perdere fa sempre male ma che la squadra esce a testa alta. Ha aggiunto che, nonostante gli sforzi e la reazione di orgoglio, la stagione dei biancorossi si è conclusa con una sconfitta che non si può nascondere. La squadra ha mostrato carattere, ma questo non è stato sufficiente a cambiare il risultato finale.

Non è bastata una reazione di puro orgoglio, né la tempra che ha contraddistinto l’intera stagione biancorossa. Al fischio finale del ‘Pazzagli’ di Ponte a Niccheri, il 3-2 finale della sfida premia il Grassina che al termine del campionato si è classificato meglio, condannando la Colligiana e spegnendo le speranze play-off dei ragazzi di mister Guidi. È stata una battaglia tattica risolta dagli episodi: il legno colpito e l’espulsione del portiere Conti hanno pesato come macigni, premiando il cinismo mostrato dai padroni di casa nei momenti chiave. Nonostante l’obbligo di un solo risultato utile su tre, la Colligiana aveva accarezzato l’impresa, risalendo la china con una rabbia agonistica commovente prima del sipario finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Interviste: il direttore generale Giuseppe Cianciolo. "Perdere fa sempre male ma noi usciamo a testa alta» Notizie correlate Como a testa alta dopo la delusione. Brucia l’eliminazione in Coppa Italia. Suwarso: "Il risultato fa molto male ma sono orgoglioso della squadra»La delusione cocente in casa Como, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, viene mitigata dalle parole del presidente... Sanremo 2027, il direttore generale Rai fa uno spoiler sul conduttore (ma poi ritratta)Collegato a La Pennicanza con Fiorello, il direttore generale Rai fa uno spoiler sul conduttore del Festival di Sanremo 2027.