Dopo aver pareggiato all’ultimo minuto contro l’Unipomezia, l’Atletico Ascoli si prepara a tornare in campo oggi alle 14. La squadra ha ottenuto un punto importante in trasferta e ora si concentra sulla prossima partita, consapevole di dover raccogliere più risultati utili per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà sul campo dell’avversario.

Dopo il pareggio conquistato nel finale sul campo dell’Unipomezia, l’ Atletico Ascoli si prepara a tornare oggi alle 14.30 al Del Duca per affrontare la Maceratese in una sfida importante di questo rush finale di campionato. Alla vigilia del match, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra, tornando sulla prestazione offerta a Pomezia e soffermandosi poi sulle insidie della gara contro i biancorossi, attesi ad Ascoli con una nuova guida tecnica in panchina. Mister, a Pomezia sembrava una partita stregata, poi è arrivato il meritato pareggio. Una sconfitta sarebbe stata una beffa? "Sì, sarebbe stata una beffa. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, organizzata e difficile da superare, soprattutto in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Atletico, ora ogni punto pesa"

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