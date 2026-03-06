Famiglia sfrattata è polemica Grave morosità e danneggiamenti soluzioni alternative rifiutate

Una famiglia di Cesena ha subito uno sfratto, provocando polemiche. La famiglia, composta da una giovane madre, sua figlia di sei anni, i genitori e alcuni animali domestici, è stata costretta ad abbandonare la casa a causa di morosità e danni all’immobile. Le soluzioni alternative proposte sono state rifiutate, e la vicenda suscita ancora discussioni nella comunità.

Cesena, 6 marzo 2026 – Il caso dello sfratto subìto da una giovane mamma che ha dovuto lasciare l'abitazione in cui viveva con la figlia di sei anni, i genitori, cani e gatti a Cesena, continua a far discutere. L'assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo e il sindaco Enzo Lattuca, delegato ai servizi sociali per l'Unione dei Comuni Valle del Savio, rispondono all'interrogazione del consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi in merito allo sfratto eseguito il 17 febbraio scorso. Sindaco e assessora parlano della decisione tecnica. Sindaco e assessora precisano che la decisione tecnica è stata assunta dai servizi competenti per garantire equità verso altre famiglie in attesa, e respingono le accuse secondo cui lo sfratto sarebbe stato eseguito con modalità 'ruvide'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglia sfrattata, è polemica. "Grave morosità e danneggiamenti, soluzioni alternative rifiutate"