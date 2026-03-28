Atlante Italian Teacher Award adesioni docenti entro il 31 marzo | in palio un viaggio a New York

Entro il 31 marzo i docenti possono iscriversi all’Atlante–Italian Teacher Award, organizzato da United Network in collaborazione con Repubblica e Repubblica@Scuola. L’iniziativa, già segnalata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota del 10 febbraio, prevede l’assegnazione di un viaggio a New York come premio. La partecipazione è aperta agli insegnanti interessati a candidarsi all’evento.