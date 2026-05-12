Asti via Ticino | l’asfalto a patchwork scatena il caso in Comune
Asti, via Ticino, ha attirato l’attenzione per un intervento stradale che ha lasciato l’asfalto in condizioni frammentate e irregolari. Le opere di riparazione sono state eseguite con un intervento che ha creato un manto stradale a “patchwork”, sollevando domande sulla coerenza dei lavori rispetto ai costi sostenuti. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli utenti della strada, poiché alcune aree risultano ancora incomplete.
? Punti chiave Come può un rincaro del bitume giustificare un lavoro così incompleto?. Perché l'asfalto parziale di via Ticino mette a rischio la sicurezza?. Chi ha deciso di procedere con un intervento così frammentato?. Come influirà questa gestione dei fondi sulle prossime elezioni comunali?.? In Breve Malandrone denuncia dislivelli e pericoli per la guida nel quartiere San Fedele. Assessore Morra attribuisce l'intervento parziale al rincaro globale del bitume. Cuniberti, Fabozzi, Turin e Galasso contestano la gestione dei fondi comunali. Opposizioni accusano l'amministrazione di mancanza di programmazione decennale sulle manutenzioni. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu
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