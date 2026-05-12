Asti via Ticino | l’asfalto a patchwork scatena il caso in Comune

Asti, via Ticino, ha attirato l’attenzione per un intervento stradale che ha lasciato l’asfalto in condizioni frammentate e irregolari. Le opere di riparazione sono state eseguite con un intervento che ha creato un manto stradale a “patchwork”, sollevando domande sulla coerenza dei lavori rispetto ai costi sostenuti. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli utenti della strada, poiché alcune aree risultano ancora incomplete.

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