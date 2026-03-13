Nuovo segretario a Asti | Marengo e la fusione con il Comune

La Provincia di Asti ha annunciato l’insediamento del nuovo segretario generale, il dottor Donato Salvatore Marengo, che assume ufficialmente il ruolo. La nomina arriva in un momento di cambiamenti amministrativi e segna un passaggio importante per l’organizzazione locale. Marengo subentra a una posizione di rilievo, mentre si avvicina anche la discussione sulla fusione tra il Comune e altri enti.

La Provincia di Asti ha appena trovato il nuovo volto della sua amministrazione con l'insediamento del dottor Donato Salvatore Marengo come segretario generale. L'evento si è svolto ieri all'interno del palazzo di piazza Alfieri, dove il consiglio provinciale era riunito al completo per accogliere il nuovo dirigente nominato dal presidente e sindaco Maurizio Rasero. Oltre alla presa di possesso formale, la seduta ha l'approvazione immediata di una convenzione strategica che collega le funzioni di segreteria tra l'ente provinciale e il Comune di Asti, segnando un passo verso una maggiore integrazione amministrativa nel cuore del territorio astigiano.