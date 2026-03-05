Il segretario generale del Comune di Reggio lascia l’incarico dopo meno di due anni di mandato del sindaco Marco Massari. La decisione arriva a pochi mesi dalla nomina e segue una sequenza di cambiamenti di questa figura nel corso degli ultimi dieci anni, durante i quali sono stati sostituiti cinque segretari. La sua partenza sarà seguita da nuove nomine per la gestione amministrativa del municipio.

Dopo neanche metà mandato del sindaco Marco Massari, il municipio di Reggio perde il suo segretario generale comunale. Ancora una volta. Si tratta del quinto cambio negli ultimi dieci anni. Donato Salvatore Marengo lascia infatti l’incarico che ricopriva dal 2024 e andrà ad Asti (dove assumerà lo stesso ruolo, ma in forma doppia sia per il Comune sia per la Provincia). Ufficialmente l’addio è per un’opportunità migliorativa di carriera, con uno stipendio superiore rispetto a quello che percepisce qui. Le malelingue però parlano di caos nella macchina amministrativa anche in virtù delle ultime tensioni tra maggioranza e opposizione in Sala... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comune, via il segretario generale. Marengo lascia e va ad Asti. Ne sono cambiati 5 in 10 anni

