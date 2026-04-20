Lfi – La Ferroviaria Italiana | Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026 2028

LFI – La Ferroviaria Italiana ha annunciato la conferma di Bernardo Mennini come presidente per il prossimo triennio, fino al 2028. La decisione è stata presa all’unanimità durante l’assemblea dei soci, che si è svolta il 20 aprile 2026 ad Arezzo. Mennini era già alla guida dell’azienda e la sua riconferma sancisce il proseguimento della gestione in carica.

Arezzo, 20 aprile 2026- LFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 20262028. Questa mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della società per il triennio 20262028. Una conferma che valorizza la sua esperienza pluriennale nella guida di aziende ed enti pubblici e che consolida il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni insieme al management ed alle società controllate All’unanimità è stato eletto anche il nuovo Consiglio di Amministrazione che vede Roberto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lfi – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028 Notizie correlate Partecipate, Mennini confermato all'unanimità presidente di LfiQuesta mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di Lfi, La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla... Leggi anche: E’ Ancona la capitale italiana della cultura 2028. Giuli: “Scelta all’unanimità” Approfondimenti e contenuti Lfi – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Questa mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della società per il triennio 2026/2028 ... lanazione.it Incidente tra due treni in Andalusia, cosa dicono i dati sulla sicurezza ferroviaria italianaLa strage ferroviaria avvenuta ieri sera in Andalusia – almeno 39 morti e centinaia di feriti dopo lo scontro tra due treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz – riporta al centro dell’attenzione ... fanpage.it