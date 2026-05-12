L’assemblea pubblica di Assiterminal, organizzata per celebrare i 25 anni dell’associazione e la conferma di Tomaso Cognolato come presidente per altri tre anni, si è svolta con successo. Durante l’incontro sono state ribadite le priorità dell’associazione, tra cui una governance più coordinata per i porti. La conferma di Cognolato è stata comunicata ufficialmente, con l’obiettivo di proseguire le attività in linea con le decisioni prese durante l’assemblea.

Tomaso Cognolato presidente per altri tre anni di Assiterminal, grande successo dell’assemblea pubblica organizzata per i 25 anni dell’associazione e per festeggiare il prestigioso traguardo dei 110 soci. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, operatori, stakeholder e rappresentanti del mondo portuale e logistico per una riflessione sul ruolo strategico della portualità italiana nello sviluppo economico, industriale ed energetico del Paese. Al centro del dibattito un tema caro all’amministratore di Terminal Napoli. Cognolato ha rivendicato, infatti, la centralità dei porti, richiamato anche dal titolo scelto per l’assemblea: “La ricerca è assurda se non implica l’esistenza di un porto” di Don Luigi Giussani, come simbolo della necessità di individuare nei porti un approdo strategico per il futuro del sistema Paese.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Assiterminal, conferma per Cognolato: «Governance più coordinata per i porti»

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