Assistenza agli anziani scoperta evasione milionaria a Napoli | immobili e quote societarie sequestrati
Le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro di immobili e quote societarie nel settore dell’assistenza agli anziani a Napoli. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda un’indagine su un’ipotetica evasione fiscale di diversi milioni di euro. Sono stati sequestrati beni appartenenti a un’impresa operante nel settore e a persone coinvolte nell’attività. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’evasione fiscale.
Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Napoli nel settore dell’assistenza agli anziani. I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società a responsabilità limitata attiva nell’assistenza domiciliare agli anziani e di due persone fisiche, ritenute rispettivamente amministratore di fatto e amministratore di diritto. L’operazione trae origine da una verifica fiscale che ha consentito di ricostruire un volume d’affari completamente sconosciuto al Fisco, pari a circa 7,5 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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