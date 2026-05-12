Assistenza agli anziani scoperta evasione milionaria a Napoli | immobili e quote societarie sequestrati

Le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro di immobili e quote societarie nel settore dell’assistenza agli anziani a Napoli. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda un’indagine su un’ipotetica evasione fiscale di diversi milioni di euro. Sono stati sequestrati beni appartenenti a un’impresa operante nel settore e a persone coinvolte nell’attività. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’evasione fiscale.

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Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Napoli nel settore dell’assistenza agli anziani. I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società a responsabilità limitata attiva nell’assistenza domiciliare agli anziani e di due persone fisiche, ritenute rispettivamente amministratore di fatto e amministratore di diritto. L’operazione trae origine da una verifica fiscale che ha consentito di ricostruire un volume d’affari completamente sconosciuto al Fisco, pari a circa 7,5 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Assistenza agli anziani, scoperta evasione milionaria a Napoli: immobili e quote societarie sequestrati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Evasione milionaria e fatture false a Venezia: sequestrati conti, case e gioielli a un'imprenditriceVenezia, 24 febbraio 2026 – Una maxi truffa milionaria al fisco scoperta a Venezia. Assistenza agli anziani e accoglienza migrantiSono diverse le opportunità offerte dal bando 2026 del Servizio Civile Universale in provincia di Grosseto, con progetti promossi dal mondo della... Argomenti più discussi: Anziana fa arrestare i truffatori fingendo di finire in trappola; Amorosi, anziana muore in casa: ritrovata dopo giorni; Scoperta shock: i dinosauri potrebbero essere comparsi sulla Terra molto prima del previsto; Crotone, truffa a un anziano: due denunciati dalla Polizia. Caso Minetti - Cipriani: la scoperta tardiva del Presidente! x.com Napoli, assistenza agli anziani ed evasione fiscale: sequestrati beni per 1,5 milioniUn giro d'affari milionario completamente sconosciuto al Fisco nel delicato settore dell'assistenza domiciliare e sanitaria agli anziani. È quanto ha portato ... cronachedellacampania.it