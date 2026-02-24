Evasione milionaria e fatture false a Venezia | sequestrati conti case e gioielli a un' imprenditrice

Un’imprenditrice veneziana ha tentato di nascondere milioni di euro attraverso fatture false e un’evasione fiscale significativa. La causa è stata un’indagine lunga e meticolosa che ha portato al sequestro di conti bancari, proprietà immobiliari e gioielli di valore. Le autorità hanno ricostruito un sistema per frodare il fisco e recuperare le somme sottratte. Gli investigatori continuano a seguire le tracce di altri possibili complici.

Venezia, 24 febbraio 2026 – Una maxi truffa milionaria al fisco scoperta a Venezia. Si tratta si quanto emerso al termine di una complessa indagine che ha visto coinvolta anche la città lagunare. I finanzieri del comando provinciale di Venezia, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo dell'importo di 1,3 milioni di euro. Un provvedimento formalizzato dal Gip nei confronti di un' imprenditrice di nazionalità cinese, rea di aver inserito nelle dichiarazioni fiscali numerose fatture false.