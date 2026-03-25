assistenza agli anziani e accoglienza migranti

Il bando 2026 del Servizio Civile Universale in provincia di Grosseto presenta diverse opportunità legate a progetti promossi dal settore della cooperazione. Questi progetti riguardano l’assistenza agli anziani e l’accoglienza dei migranti, offrendo possibilità di partecipazione in ambiti sociali e di integrazione. Le iniziative sono rivolte a giovani interessati a contribuire in attività di servizio e supporto nelle rispettive aree.

Sono diverse le opportunità offerte dal bando 2026 del Servizio Civile Universale in provincia di Grosseto, con progetti promossi dal mondo della cooperazione che spaziano dall’assistenza sociale all’integrazione. Per quanto riguarda il circuito di Legacoop Toscana, sono 12 i posti disponibili tra Grosseto, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Orbetello. I giovani selezionati saranno coinvolti in quattro progetti sociali gestiti dalle cooperative Arcobaleno e Uscita di Sicurezza. Le attività riguarderanno ambiti diversi: dall’inclusione delle persone con disabilità al sostegno degli anziani non autosufficienti, fino ai servizi educativi per l’infanzia e al contrasto della marginalità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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