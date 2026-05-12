Lunedì mattina presto, intorno alle 4, una sala slot e tabaccheria di via Lombardia Faloppio è stata vittima di un furto. I ladri sono entrati durante le prime ore del giorno, tentando di mettere a segno il colpo in modo rapido. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. Non sono stati ancora diffusi dettagli sull’entità del bottino o sull’identità dei responsabili.

Colpo lunedì mattina all’alba alla sala slot di via Lombardia Faloppio. I ladri sono arrivati verso le 4.30 a bordo di un furgone, e sono entrati nel parcheggio antistante. A bordo c’erano tre persone, che sono scese e si sono avvicinate alla porta laterale, ripresi dalle telecamere ma con il volto coperto. Dopo aver tentato invano di forzare l’accesso secondario, si sono spostati verso quello principale, dal quale sono riusciti a entrare. Ma a quel punto era scattato l’allarme, e nella fretta, e ladri hanno preso solo alcune macchinette cambia moneta, il cui contenuto è ancora da quantificare. Pochi minuti dopo è arrivata una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, ma il furgone si era già dileguato, lasciandosi alle spalle solo la porta scassinata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalti a sale slot e tabaccherie, un altro colpo

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