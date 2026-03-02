A Reggio Emilia, la polizia ha intensificato i controlli nelle zone a rischio, concentrandosi su bar e sale slot. La Squadra Volanti ha effettuato numerosi controlli, portando all’arresto di una persona e a quattordici denunce. Le operazioni sono proseguite con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e di monitorare le aree più interessate da fenomeni di degrado.

Si intensifica a Reggio Emilia l’attività di prevenzione della polizia di Stato, in particolare con la Squadra Volanti, impegnata ad assicurare un più alto standard di sicurezza e restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città a più alto rischio degrado. Nell’ultima settimana di febbraio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura cittadina hanno effettuato 86 interventi, alcuni collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla centrale operativa del 113. Interventi che hanno portato all’ arresto di un uomo e alla denuncia di ben 14 persone. Nello stesso periodo di riferimento sono state controllate 832 persone, 201 veicoli, effettuando verifiche specifiche a quindici esercizi commerciali tra cui bar, centri scommesse e sala giochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, raffica di controlli. Un arresto e 14 denunce. Al setaccio bar e sale slot

Controlli della Polizia, raffica di denunceTarantini Time QuotidianoSempre alta l’attenzione della Polizia di Stato indirizzata alla capillare attività di controllo del territorio ed al...

Sale slot e night club, giornata di controlli per la poliziaNella giornata di giovedì 15 gennaio 2026, sia di giorno che di notte, gli agenti delle volanti hanno effettuato alcuni servizi di controllo degli...

Altri aggiornamenti su Polizia.

Temi più discussi: Polizia, raffica di controlli. Un arresto e 14 denunce. Al setaccio bar e sale slot; Operazione Filtro della Polizia locale di Riccione, raffica di controlli ai veicoli; Raffica di controlli sui tir a Bari, multati conducenti: Fino a 20 ore di guida in un giorno; Raffica di controlli della Polizia di Stato: nel mirino tre centri massaggi.

Spaccio di cocaina e hashish, ricettazione e occupazione di un'abitazione: raffica di interventi della polizia, una persona arrestata e nove denunciatiBOLZANO. Spaccio di cocaina, hashish ma anche furti e tanto altro. Una persona arrestata e altre nove denunciate durante i controlli portata avanti dagli agenti polizia nel centro cittadino di Bolzano ... ildolomiti.it

Raffica di controlli in pub e locali. Scoperti otto clandestini e droga. Tutti espulsi e soldi sequestratiLa Questura ha passato a setaccio gli esercizi pubblici. Le verifiche si concentrano soprattutto nel weekend e in orario notturno. Identificati 36 cinesi, di questi 13 non avevano documenti . lanazione.it

@cosedalmondo.it Quando la velocità incontra la vita, succedono cose incredibili. In Italia una Lamborghini Huracán della Polizia di Stato non è stata usata per inseguimenti spettacolari, ma per una missione molto più importante: trasportare organi destin - facebook.com facebook

Auto in fuga provoca un incidente a Roma, morti una coppia e il figlio. Arrestate le tre persone che volevano sfuggire a un controllo della polizia #ANSA x.com