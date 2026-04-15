Controlli a tappeto tra Boccea e l' Aurelia cibo scaduto nei minimarket e sanzioni nelle sale slot

Nelle ultime ore sono stati effettuati controlli tra l'area di Boccea e l'Aurelia, con sequestri di circa 50 chili di cibo scaduto nei minimarket. Sono state anche emesse sanzioni amministrative e svolte verifiche sulla sicurezza delle sale slot. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività commerciali e pubblici esercizi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme vigenti.

Quasi 50 chili di merce sequestrata perché scaduta, sanzioni amministrative e verifiche sulla sicurezza urbana. È questo il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dalla polizia di Stato nel quadrante Aurelio. Le operazioni, coordinate dal XIII distretto.🔗 Leggi su Romatoday.it

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