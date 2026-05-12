Assaggi Viterbo capitale del gusto laziale | Un salone con 70 espositori a Santa Maria in Gradi

Da viterbotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo ospiterà dal 16 al 18 maggio il salone dell'enogastronomia laziale chiamato Assaggi, organizzato dalla Camera di commercio. La manifestazione si svolgerà a Santa Maria in Gradi e prevede la partecipazione di circa 70 espositori. L'evento, dedicato ai prodotti tipici della regione, si svolgerà per tre giorni consecutivi.

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Viterbo salone dell'enogastronomia laziale per tre giorni. Dal 16 al 18 maggio torna Assaggi della Camera di commercio. "Siamo giunti alla quinta edizione - evidenzia il presidente Domenico Merlani - di questa manifestazione che ha tra le sue missioni quella di esaltare la qualità della vita, la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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