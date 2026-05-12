Assaggi Viterbo capitale del gusto laziale | Un salone con 70 espositori a Santa Maria in Gradi
Viterbo ospiterà dal 16 al 18 maggio il salone dell'enogastronomia laziale chiamato Assaggi, organizzato dalla Camera di commercio. La manifestazione si svolgerà a Santa Maria in Gradi e prevede la partecipazione di circa 70 espositori. L'evento, dedicato ai prodotti tipici della regione, si svolgerà per tre giorni consecutivi.
Viterbo salone dell'enogastronomia laziale per tre giorni. Dal 16 al 18 maggio torna Assaggi della Camera di commercio. "Siamo giunti alla quinta edizione - evidenzia il presidente Domenico Merlani - di questa manifestazione che ha tra le sue missioni quella di esaltare la qualità della vita, la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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