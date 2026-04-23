Assaggi a Viterbo la quinta edizione del Salone dell' enogastronomia laziale con Giorgione e Claudio Amendola

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2026, Viterbo ospita la quinta edizione di Assaggi, il salone dedicato all'enogastronomia laziale. L’evento si svolge nel complesso di Santa Maria in Gradi, uno dei luoghi storici della città. Tra gli ospiti previsti figurano il musicista Giorgione e l’attore Claudio Amendola, che parteciperanno a incontri e degustazioni. La manifestazione si ripete annualmente e coinvolge produttori, chef e appassionati del settore.

Dal 16 al 18 maggio 2026 Viterbo ospita la quinta edizione di Assaggi – Salone dell'enogastronomia laziale, in programma nella prestigiosa cornice del complesso di Santa Maria in Gradi. L'evento -organizzato dalla Camera di commercio di Rieti Viterbo, con il contributo della Camera di commercio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Terminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film “L’eterna luce del giorno” con Claudio AmendolaTerminate a Sabaudia e Anguillara le riprese del film L’eterna luce del giorno, dramma post-apocalittico liberamente ispirato[ a una storia vera,... Vitulano, al via la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivoPrende il via a Vitulano la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo, un progetto che combina formazione, integrazione e valorizzazione del... Una raccolta di contenuti Si parla di: A Viterbo torna Assaggi: in scena il meglio dell’enogastronomia laziale. A Viterbo torna Assaggi: in scena il meglio dell’enogastronomia lazialeDal 16 al 18 maggio, Viterbo ospita la quinta edizione di Assaggi - Salone dell’enogastronomia laziale, con degustazioni guidate, showcooking, produttori locali e tanti momenti di confronto ... italiaatavola.net I ristoranti di Claudio Amendola a Roma e Milano: cucina conviviale dove la gricia costa solo 14 euroOltre che per il calcio e la recitazione, Claudio Amendola ha una passione sconfinata anche per la cucina romana, che lo ha spinto ad aprire due ristoranti ... fanpage.it