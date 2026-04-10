Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose | premiati i luoghi di lavoro che promuovono salute in Campania

L’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino è stato premiato dalla Regione Campania per il suo impegno nella promozione del benessere organizzativo e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Il riconoscimento si inserisce in un’iniziativa che vede coinvolte diverse aziende della regione, premiate per aver adottato politiche volte a tutelare e favorire la salute dei dipendenti. La cerimonia si è svolta questa mattina in un evento dedicato alle aziende virtuose.

Aziende virtuose che promuovono e tutelano il benessere dei propri dipendenti. L’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, per l’impegno nella promozione del benessere organizzativo e della prevenzione nei contesti lavorativi, è tra le aziende premiate questa mattina dalla Regione Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della CampaniaTempo di lettura: 2 minutiAziende virtuose che promuovono e tutelano il benessere dei propri dipendenti. Ospedale di Ariano Irpino, via ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggioSono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio dell'ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Temi più discussi: Amministrative ad Ariano: sarà una sfida tra medici sul tricolle; Amministrative ad Ariano: sarà una sfida tra medici sul tricolle; Carmine Grasso candidato sindaco del centrosinistra ad Ariano Irpino: l’unità del Campo Largo sfida Ferrante; Ariano Irpino, botte al cimitero per l’eredità del morto: picchiato anche il custode. CORONAVIRUS, INTERVENTO PER GLI OSPEDALI DI AVELLINO E ARIANO19/03/2020 - Il Presidente Vincenzo De Luca ha chiesto un intervento di estrema urgenza per l'ospedale Moscati di Avellino e per l'ospedale di Ariano Irpino. Si registrano inaccettabili attese per le ... regione.campania.it Intervento endoscopico di avanguardia ad Ariano IrpinoEseguita con successo presso l'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, una procedura endoscopiuca di elevata complessità su un paziente con una grave complicanza ... ansa.it Ariano: riqualificazione del museo della ceramica e dell'ex ospedale San Giacomo #ArianoIrpino - facebook.com facebook