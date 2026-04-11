Prevenzione e visite gratuite l’Asp porta a Lampedusa tre giorni di screening e iniziative contro l’alcol

Dal 17 al 19 aprile, a Lampedusa si svolgono tre giorni di iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute, organizzate dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Durante questo periodo, vengono allestiti uno screening day con visite gratuite aperte a tutta la popolazione e eventi specifici contro l’abuso di alcol. L’obiettivo è promuovere stili di vita più salutari e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati a determinati comportamenti.

Tre giorni dedicati alla prevenzione, alla salute e alla promozione di stili di vita corretti. L’Asp di Palermo organizza a Lampedusa, dal 17 al 19 aprile, l’Alcohol Prevention Day 2026 affiancato da uno “Screening day” con visite gratuite rivolte a tutta la popolazione.L’iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Prevenzione oncologica, visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne escluse dagli screeningVisite senologiche ed ecografie mammarie gratuite sul territorio novarese grazie al progetto “Un Team dedicato alle donne 3”. Due giorni di screening gratuiti e iniziative per le donne organizzati dall'Asp di CataniaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania promuove il 7 e l’8 marzo “Salute è Donna”, iniziativa dedicata al benessere... Temi più discussi: Arriva il 'Camper della Salute': giornata di visite gratuite per la prevenzione di diabete, melanoma e tumori; 22-29 Aprile (H) Open Week visite gratuite di prevenzione femminile all’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio; Medici in Piazza, le visite gratuite. La novità: prevenzione oncologica; Tour della Salute, controlli e visite gratuite per la prevenzione: il via a Gorizia, poi tappa a Chioggia VIDEO. Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzion ... vanityfair.it Asp di Palermo a Lampedusa per l’Alcohol Prevention Day 2026: screening e visite gratuite al PoliambulatorioL'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo organizza dal 17 al 19 aprile a Lampedusa l'Alcohol Prevention Day 2026, affiancato da uno Screening Day con visite gratuite al Poliambulatorio, nell'ambito ... ilsicilia.it PREVENZIONE CONDIVISA Associazionismo e comunità al centro della prevenzione: contro il tumore al seno la risposta passa anche da reti, informazione e attenzione alle fasce più fragili. #lattacco #salute #benessere #tumorealseno - facebook.com facebook La questora Burdese: “Prevenzione e repressione di reati in centro storico forte e continua” x.com