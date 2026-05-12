ASICS LANCIA LA CAMPAGNA BEAUTY CON I VOLTI POST-ALLENAMENTO PER MOSTRARE IL GLOW CHE NASCE DALL’INTERNO
Una nuova campagna promozionale ha coinvolto 15 persone che, dopo aver svolto esercizio fisico, sono state fotografate mentre mostravano il loro aspetto naturale e luminoso. La campagna si chiama “Beauty” e si focalizza sui risultati visibili dopo un breve allenamento, con immagini di volti post-attività fisica che evidenziano il “glow” naturale. La iniziativa è promossa da un noto marchio sportivo e ha come obiettivo mostrare i benefici dell’attività fisica sulla pelle e sull’aspetto generale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ‘Get the Glow’ dimostra come 15 minuti di movimento possano risollevare e rigenerare corpo e mente KOBE, Giappone, 12 maggio 2026 PRNewswire — In un mondo fatto di filtri, pelli impeccabili e routine sempre più complesse, ASICS mette in risalto il modo più autentico per ottenere il cosiddetto “glow”: il movimento che rigenera corpo e mente. Oggi il brand svela la prima campagna di “bellezza” che vede protagonisti i volti post-esercizio. Niente filtri, nessuna skincare costosa, nessun passaggio complicato. Solo pura luminosità, alimentata dal movimento. Get The Glow ritrae diverse persone, inclusi gli atleti ASICS, fotografate pochi istanti dopo una corsa, una camminata, una partita o un allenamento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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