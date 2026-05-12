ASICS LANCIA LA CAMPAGNA BEAUTY CON I VOLTI POST-ALLENAMENTO PER MOSTRARE IL GLOW CHE NASCE DALL’INTERNO

Una nuova campagna promozionale ha coinvolto 15 persone che, dopo aver svolto esercizio fisico, sono state fotografate mentre mostravano il loro aspetto naturale e luminoso. La campagna si chiama “Beauty” e si focalizza sui risultati visibili dopo un breve allenamento, con immagini di volti post-attività fisica che evidenziano il “glow” naturale. La iniziativa è promossa da un noto marchio sportivo e ha come obiettivo mostrare i benefici dell’attività fisica sulla pelle e sull’aspetto generale.

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