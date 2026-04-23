Schlein sotto assedio dall’interno e dall’esterno | Franceschini che loda Salis Costa andata e ritorno da Azione a FI e Calenda a braccetto con Crosetto

Da lanotiziagiornale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La leader di una forza politica di centrosinistra si trova sotto pressione sia dall’interno che dall’esterno del partito. Recentemente, un esponente di spicco del partito ha espresso apprezzamento per una figura politica di un altro schieramento. Nel frattempo, una sindaca di una grande città ha commentato a un’agenzia internazionale la possibilità di candidarsi a Palazzo Chigi, affermando che non escluderebbe questa ipotesi. La situazione si sta facendo sempre più complessa e articolata.

Riannodiamo il filo. Prima la sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto a Bloomberg con una frase calibrata su una sua corsa a Palazzo Chigi per il centrosinistra: « Sarebbe una bugia dire che non ci penserei ». Niente candidatura, solo disponibilità a investitura unitaria: ovviamente senza primarie. Al Nazareno hanno ostentato tranquillità. Poi hanno cominciato a contare i segnali e le altre interviste, a valanga.   Un appunto che conta: Salis, eletta a Genova nel maggio 2025 con il 51,6 per cento senza tessera di partito, ha assunto M arco Agnoletti, già spin doctor di Renzi. Schlein le ha mandato un messaggio: «Così ti bruci». Più che un consiglio, una diagnosi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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