Schlein sotto assedio dall’interno e dall’esterno | Franceschini che loda Salis Costa andata e ritorno da Azione a FI e Calenda a braccetto con Crosetto

La leader di una forza politica di centrosinistra si trova sotto pressione sia dall’interno che dall’esterno del partito. Recentemente, un esponente di spicco del partito ha espresso apprezzamento per una figura politica di un altro schieramento. Nel frattempo, una sindaca di una grande città ha commentato a un’agenzia internazionale la possibilità di candidarsi a Palazzo Chigi, affermando che non escluderebbe questa ipotesi. La situazione si sta facendo sempre più complessa e articolata.

Riannodiamo il filo. Prima la sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto a Bloomberg con una frase calibrata su una sua corsa a Palazzo Chigi per il centrosinistra: « Sarebbe una bugia dire che non ci penserei ». Niente candidatura, solo disponibilità a investitura unitaria: ovviamente senza primarie. Al Nazareno hanno ostentato tranquillità. Poi hanno cominciato a contare i segnali e le altre interviste, a valanga. Un appunto che conta: Salis, eletta a Genova nel maggio 2025 con il 51,6 per cento senza tessera di partito, ha assunto M arco Agnoletti, già spin doctor di Renzi. Schlein le ha mandato un messaggio: «Così ti bruci». Più che un consiglio, una diagnosi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Schlein sotto assedio, dall’interno e dall’esterno: Franceschini che loda Salis, Costa andata e ritorno da Azione a FI e Calenda a braccetto con Crosetto Notizie correlate Barelli contro i Berlusconi dopo l’addio da capogruppo FI: “I partiti si guidano dall’interno”, oggi la nomina di CostaOltre all'ipotesi Mimit, sul tavolo ci sarebbe una soluzione complessiva che vedrebbe Barelli pronto a subentrare come sottosegretario ai Rapporti... Leggi anche: Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schlein sotto assedio, dall'interno e dall'esterno; Stretto di Hormuz sotto assedio: Meloni vuole un cessate il fuoco prima delle navi, Schlein chiede un mandato multilaterale; Dl sicurezza, maratona alla Camera dopo la seduta notturna. Schlein: Avete fallito, fermatevi; Schlein | la vera pace passa dal carrello della spesa ai diritti. Salis posizionata da Franceschini, Costa torna da Azione a Forza Italia, Calenda col ministro Crosetto. Tutti segnali per SchleinSalis posizionata da Franceschini, Costa torna da Azione a Forza Italia, Calenda col ministro Crosetto. Tutti segnali per Schlein ... lanotiziagiornale.it Caos Pd sulle primarie | Schlein sotto assedio, Salis si candida, trame Franceschini-Bonaccini: cosa succedeCaos Pd verso le Primarie: caso Silvia Salis, corsa di Conte e trame di Franceschini (con risposta di Bonaccini): cosa succede nel Campo largo ... ilsussidiario.net Preferiresti vivere 20 anni sotto il Governo Meloni o sotto il Governo Schlein - facebook.com facebook In uno scenario di partecipazione "buona", #EllySchlein è in testa con il 36 per cento. Sette punti più sotto #SilviaSalis e non #GiuseppeConte x.com