All’after party degli Oscar 2026, Lila Moss ha sfoggiato un trucco occhi “toasted nude” e un incarnato radiant sun-kissed che richiama l’atmosfera di una vacanza di marzo. Il suo look si distingue per un approccio più rilassato rispetto al red carpet, con un’attenzione particolare ai dettagli che valorizzano un’immagine fresca e naturale. L’evento si conferma come il vero spazio di espressione per il beauty più spontaneo e meno formale.

Se il red carpet degli Oscar è il momento couture, gli after party sono il vero playground beauty. Meno rigidità, più vibe da cool girl che sa esattamente cosa sta facendo. E tra tutti i look della notte, quello di Lila Moss al Vanity Fair Oscar Party 2026 è stato uno di quelli che le beauty girl stanno già salvando su Pinterest e TikTok. Lila Moss agli Oscar After Party ha servito il beauty look più soft-glow della notte: il “Toasted Nude Eye” che sta già diventando virale. La modella è arrivata al party ufficiale — quello leggendario organizzato da Vanity Fair al LACMA di Los Angeles — con un abito rosso super plunging e un makeup che era l’esatto opposto del glam pesante da red carpet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il beauty look di Lila Moss all’after party degli Oscar 2026: occhi “toasted nude” e glow sun-kissed che sembra vacanza a marzo

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Tutto quello che riguarda Lila Moss

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