ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2026 | IL RITORNO DI ULISSE I CESARONI SHORT

Nella serata di lunedì 4 maggio 2026 sono stati trasmessi in tv diversi programmi, tra cui il ritorno di Ulisse, un episodio singolo de I Cesaroni e il GialappaShow. Gli ascolti di questa giornata mostrano le preferenze del pubblico su vari generi televisivi, con dati relativi alle visualizzazioni di ciascun programma trasmesso. La serata ha visto una varietà di proposte, attirando diverse fasce di spettatori.

ASCOLTI TV 4 MAGGIO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 4 maggio 2026 con la prima di Ulisse, l’episodio singolo de I Cesaroni e il GialappaShow. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Ulisse: Il Piacere della Scoperta – x Ulisse: Il Piacere della Scoperta – x...🔗 Leggi su Bubinoblog

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