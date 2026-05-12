Ascolti TV | Lunedì 11 Maggio 2026
Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Attacco al potere 2 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Transformers – Il risveglio fa sintonizzare.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Actores Turcos a Cannes, Çirkin y Halef Finales de Temporada, Elçin Sangu y Çaatay Ulusoy
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Per la seconda puntata di Ulisse di Alberto Angela in onda lunedì 11 maggio alle ore 21:30 prevedo una stabilità negli ascolti tv (fascia fra il 16,5% - 17% di share) rispetto alla prima puntata #ulisserai facebook
Discussione Giornaliera - 11 Maggio 2026 reddit
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