Ascolti tv i dati dell’11 maggio 2026
Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio 2026, su Rai1 il programma “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha registrato un ascolto di 2 milioni di spettatori. La trasmissione condotta da Alberto Angela si è confermata tra i programmi più seguiti della rete, attirando un pubblico consistente durante la prima serata. I dati ufficiali relativi agli ascolti televisivi sono stati diffusi oggi.
Bene Alberto Angela. Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta porta a casa 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:53. Poi su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno ottiene 2.470.000 spettatori con uno share del 14.5% dalle 21:58 alle 22:58. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio non va oltre 674.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Attacco al potere 2 si ferma a 1.278.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Newsroom registra 480.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 1.045.000 spettatori (8.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 835.000 spettatori e il 4.🔗 Leggi su 361magazine.com
Forbes Had to Write About Jimin’s Mexico Numbers — And They’re Unreal
Notizie correlate
Ascolti tv, i dati dell’11 marzo 2026Bene il film Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo 2026, su Rai1 Un amore a 5 stelle coinvolge 1.
Ascolti TV Lunedì 11 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 11 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.
Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti tv, Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: chi vince? I dati Auditel; Ascolti Tv ieri (10 maggio): finale super per Roberta Valente, Fazio cresce; Ascolti tv dell’8 maggio, Ilary Blasi si scontra con le canzoni di Sanremo.
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 10 maggio 2026: i dati Auditel ?? facebook
#AscoltiTV | Domenica 10 Maggio 2026. In 3,5 milioni per il finale di Roberta Valente (20.4%), Racconto di una Notte al 12.8%, sale Fazio (9-9.2%) Bene su Rete4 Barcellona-Real Madrid (6.3%) Tutti i dati #Auditel x.com
AIDAN - Bella (Versione Eurovisione - Video ufficiale con testo - Malta 2026 ??) #Eurovision2026 reddit
Ascolti tv 11 maggio: chi ha vinto tra Ulisse e I Cesaroni 6, i dati in aggiornamentoLa sfida degli ascolti Tv di lunedì 11 maggio: su Rai 1 è stato trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela ... fanpage.it