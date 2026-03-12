Ascolti tv i dati dell’11 marzo 2026

Bene il film. Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo 2026, su Rai1  Un amore a 5 stelle coinvolge 1.618.000 spettatori pari al 9.7% di share. In onda su Canale 5, Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 registra  1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.952.000 – 9.7%), Stasera Tutto è Possibile si ferma a 2.215.000 spettatori pari al 16.7%. Su Italia1 Cado dalle nubi non va oltre 1.705.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (878.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto?  segna 1.409.000 spettatori (8.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (485.000 – 2.4%),  Realpolitik totalizza 546.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su 361magazine.com

