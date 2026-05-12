Ascolti TV di lunedì 11 maggio 2026
Lunedì 11 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato che Rai1 ha registrato i risultati più alti nelle ore serali, confermandosi come il canale più seguito della serata. Gli ascolti complessivi e le preferenze del pubblico sono stati raccolti e analizzati per determinare quale emittente abbia avuto la maggior copertura. La serata si è conclusa con questa conferma di leadership per il canale pubblico.
Lunedì 11 maggio 2026 conferma Rai1 leader negli ascolti serali. Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai1 cattura 2.629.000 spettatori (17,4% share, 21:45-23:53), superando I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 (2.470.000, 14,5%, 21:58-22:58). Terzo posto per Attacco al potere 2 su Italia1 (1.278.000, 7,5%). Testa a testa tra Rai1 e Canale5: Affari Tuoi (Rai1) 4.856.000 (24,1%), La Ruota della Fortuna (Canale5) 4.992.000 (24,7%). La7 spicca con Otto e Mezzo (1.734.000, 8,6%). Rai1 domina con L’Eredità (4.130.000, 27,2%), Canale5 segue con Avanti un Altro (2.425.000, 17,8%). F.B.I. su Rai2 in crescita (3,6-3,8%). Canale5 regna con Mattino Cinque (24,2-26,5%), Rai1 vicina (Unomattina 19,1%, Storie Italiane 19,6%).🔗 Leggi su Lawebstar.it
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