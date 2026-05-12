Ascolti TV di lunedì 11 maggio 2026

Lunedì 11 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato che Rai1 ha registrato i risultati più alti nelle ore serali, confermandosi come il canale più seguito della serata. Gli ascolti complessivi e le preferenze del pubblico sono stati raccolti e analizzati per determinare quale emittente abbia avuto la maggior copertura. La serata si è conclusa con questa conferma di leadership per il canale pubblico.

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Lunedì 11 maggio 2026 conferma Rai1 leader negli ascolti serali. Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai1 cattura 2.629.000 spettatori (17,4% share, 21:45-23:53), superando I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 (2.470.000, 14,5%, 21:58-22:58). Terzo posto per Attacco al potere 2 su Italia1 (1.278.000, 7,5%). Testa a testa tra Rai1 e Canale5: Affari Tuoi (Rai1) 4.856.000 (24,1%), La Ruota della Fortuna (Canale5) 4.992.000 (24,7%). La7 spicca con Otto e Mezzo (1.734.000, 8,6%). Rai1 domina con L’Eredità (4.130.000, 27,2%), Canale5 segue con Avanti un Altro (2.425.000, 17,8%). F.B.I. su Rai2 in crescita (3,6-3,8%). Canale5 regna con Mattino Cinque (24,2-26,5%), Rai1 vicina (Unomattina 19,1%, Storie Italiane 19,6%).🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 11 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Final Tarihi açklanan 10 Dizi! ok Olacaksnz! Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 11 Maggio 2026Nella serata di ieri, lunedì 11 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa . Ascolti TV Lunedì 11 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 11 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì); Ascolti tv, Ulisse e Cesaroni testa a testa. Effetto serata accorciata: salgono spettatori Canale 5; Ascolti TV 4 maggio 2026, vince il ritorno di Alberto Angela con Ulisse (17.3%), I Cesaroni (15.6%). #Ulisse vince la serata di lunedì 11 maggio 2026. In calo #icesaroni. Ottimo ascolto per #QuartaRepubblica. #AscoltiTv x.com AIDAN - Bella (Versione Eurovisione - Video ufficiale con testo - Malta 2026 ??) #Eurovision2026 reddit Ascolti tv ieri (11 maggio): Alberto Angela fa volare Ulisse, I Cesaroni 7 ancora in calo, Gerry Scotti festeggiaUlisse vince la prima serata col 17,4% di share, la serie con Claudio Amendola scende al 14,5%, The Unknown debutta al 4,6%: tutti i dati Auditel ... libero.it