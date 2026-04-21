Ascolti TV 20 aprile chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella | i dati in aggiornamento

Nella serata del 20 aprile, i dati di ascolto televisivo sono ancora in fase di aggiornamento. La sfida tra la serie di Canale5, I Cesaroni - Il ritorno, e la fiction di Rai1, La buona stella, ha attirato l'attenzione del pubblico. Su Rai2, invece, è andato in onda il programma The floor. I risultati definitivi ancora non sono stati comunicati, ma l’interesse si concentra sui numeri di ascolto di queste produzioni.

Chi ha vinto tra I Cesaroni - Il ritorno in onda su Canale5 e la fiction di Rai1 La buona stella. Su Rai2, in onda The floor. Su Tv8 Gialappa Show. In access prime time, Affari tuoi contro La ruota della fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 13 aprile, chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola PorroLa Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri 19 aprile, chi ha vinto tra 'Roberta Valente' e 'Racconto di una Notte'; Ascolti tv, Affari Tuoi mette il turbo e La Ruota della Fortuna è costretta a rincorrere: i dati Auditel dell'access prime time; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata; Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano). Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv 20 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 20 aprile 2026: La buona stella, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 20 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La buona stella contro il I Cesaroni. Chi ha vinto? superguidatv.it Ottimi ascolti per “CHE TEMPO CHE FA”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio su NOVE, con 1.500.000 spettatori (1.499.635) pari all’8,5% di share (8,4%), con un picco d’ascolto di oltre 1.600.000 spettatori (1.640.000) e un picco di share che sfiora il - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 273.799 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 5.47% #Maschio ha ottenuto il miglior incremento, con +40.119 ascolti (+14.06%) #Annalisa #MaIoSonoFuoco x.com