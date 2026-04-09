Principessa oggi Giulia Seghetti Panichi | L’eredità invisibile che trasmetto ai miei nipoti

Oggi, una donna che porta il titolo di principessa ha condiviso il suo pensiero sull’eredità che si sente di trasmettere ai nipoti. Nata in una famiglia con un passato nobiliare, sceglie di parlare di valori e di ciò che resta invisibile ma profondo nel tempo. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di vita quotidiana e di scelte personali, lontane dai riflettori pubblici e dai racconti delle favole.

Ascoli, 9 aprile 2026 – Non tutte le principesse vivono nelle favole. Alcune abitano la realtà, ne attraversano le contraddizioni e scelgono, ogni giorno, di restare fedeli a se stesse. La principessa Giulia Seghetti Panichi è una di queste: una donna che porta il peso e l’onore della sua storia con grazia, senza mai nascondersi dietro il privilegio. La sua vita è fatta di disciplina, bellezza, responsabilità e ricerca interiore. https:www.ilrestodelcarlino.itascoliculturagiovanni-allevi-commuove-a68427eb Qual è la parte più autentica dell’essere principessa, quella che pochi comprendono davvero? Sorride appena, come se la risposta fosse scritta da sempre dentro di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Principessa oggi, Giulia Seghetti Panichi: “L’eredità invisibile che trasmetto ai miei nipoti” La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere"Per l’8 marzo celebriamo la principessa Giulia Panichi Pignatelli, custode di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: il Borgo Seghetti Panichi,... Famiglia nel bosco, la sorella di mamma Catherine: “I miei nipoti non stanno bene, vogliamo che tornino con i genitori”Il tempo scorre inesorabile mentre una ferita profonda continua a lacerare l’anima di una famiglia sospesa tra le montagne abruzzesi e le coste...