L’8 marzo si celebra la principessa Giulia Panichi Pignatelli, che si occupa della gestione del Borgo Seghetti Panichi a Castel di Lama, uno dei luoghi più suggestivi delle Marche. La principessa ha affermato che il Borgo doveva tornare a vivere, sottolineando il suo impegno nel mantenere vivo il patrimonio storico e culturale della zona.

Per l’8 marzo celebriamo la principessa Giulia Panichi Pignatelli, custode di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: il Borgo Seghetti Panichi, a Castel di Lama. Tra la villa storica e il suo giardino monumentale sopravvive un paesaggio raro, quasi sospeso nel tempo, salvato dalla cementificazione e restituito alla collettività grazie alla sua visione e alla sua tenacia. Principessa Panichi Pignatelli, il suo nome è ormai legato indissolubilmente a questo luogo. Che responsabilità sente nel rappresentarlo? "Nel 1983 presi una decisione per senso di dovere verso i miei avi e verso i miei genitori. Il Borgo Seghetti Panichi non poteva restare solo un ricordo di famiglia: doveva tornare a vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere"

Leggi anche: Non sogna il principe azzurro, ma di viaggiare e vivere: “La principessa Iris” al Teatro Jolly

Leggi anche: Monterosi riscopre il Carnevale, dedizione e passione per far tornare a vivere la festa