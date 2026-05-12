Ascoli Piceno | Gianluca Tondi guida il Comitato della Piccola Industria

A Ascoli Piceno, Gianluca Tondi è stato nominato a capo del Comitato della Piccola Industria. La sua nomina arriva in un momento in cui si discute di come modificare le strategie per le aziende con meno di 50 dipendenti. Sono previste nuove iniziative per favorire il ricambio generazionale e sostenere lo sviluppo delle piccole imprese locali. Le misure saranno illustrate nei prossimi incontri ufficiali.

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? Punti chiave Come cambieranno le strategie per le aziende con meno di 50 dipendenti?. Quali nuove azioni concrete verranno attuate per il ricambio generazionale?. Chi rappresenterà le imprese ascolane nelle sedi decisionali della regione Marche?. Come potrà la piccola industria competere con i grandi gruppi internazionali?.? In Breve Gianluca Lelii e Pietro Marini rappresenteranno Ascoli Piceno nel Comitato regionale Marche.. Il Comitato coordina dodici raggruppamenti merceologici di aziende con meno di 50 dipendenti.. Priorità al ricambio generazionale tramite progetti come il PMI Day e legami scolastici.. Tondi coordina le micro-imprese puntando su innovazione tecnologica e mercati esteri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli Piceno: Gianluca Tondi guida il Comitato della Piccola Industria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Unindustria, Sergio Saggini vicepresidente del comitato Piccola industria Ascoli Piceno, 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti: denunciatoUn uomo di 60 anni, ubriaco al volante e senza assicurazione, ha provocato tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel...