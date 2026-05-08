Ascoli lutto in Piazza del Popolo | muore il gestore del Lorenz Caffè

Nella notte, un uomo è deceduto in Piazza del Popolo ad Ascoli. Il gestore del Lorenz Caffè è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. Non sono ancora chiare le modalità dell’intervento di emergenza o chi abbia dato l’allarme, e le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda.

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? Domande chiave Come sono avvenuti i tentativi di rianimazione nella notte?. Chi ha dato l'allarme per soccorrere l'uomo in casa?. Quali ruoli istituzionali ricopriva il gestore nel territorio piceno?. Come cambierà la gestione del Consorzio dell'Oliva dopo la scomparsa?.? In Breve Valenti presiedeva il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno.. La moglie ha dato l'allarme al 118 dopo il malore in casa.. Il decesso è avvenuto per cause naturali senza necessità di esami in obitorio.. La scomparsa impatta sulla gestione del settore agricolo del territorio del Piceno.. Il malore improvviso che ha colpito Primo Valenti nella tarda serata di ieri ha spezzato la vita del sessantacinquenne gestore del Lorenz Caffè di Piazza del Popolo ad Ascoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, lutto in Piazza del Popolo: muore il gestore del Lorenz Caffè Notizie correlate Ascoli: i volontari puliscono il loggiato di Piazza del PopoloNel cuore di Ascoli Piceno, i volontari dell’associazione Angeli del Bello hanno restituito decoro al loggiato di Piazza del Popolo, intervenendo... Riapre lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo nel segno della culturaRiapre a Latina, giovedì 9 aprile alle 19, lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo, oggi completamente rinnovato nel segno della continuità e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lutto ad Ascoli, si è spento a 62 anni Primo Valenti, titolare del Lorenz Cafe; Addio a Primo Valenti, Ascoli perde l’ambasciatore della sua gastronomia; Tragedia ad Ascoli: Primo Valenti stroncato da un malore fatale; Lutto in città: Ascoli piange Claudio Ciarmela, aveva 62 anni. Lutto ad Ascoli, si è spento a 62 anni Primo Valenti, titolare del Lorenz CafeASCOLI - Lutto ad Ascoli: è morto ieri notte, all'età di 62 anni, Primo Valenti, conosciutissimo titolare del Bar Ristorante Lorenz Cafe in piazza del Popolo. È ... corriereadriatico.it Per Rubio e la moglie cena nel cuore di Roma tra sicurezza e curiosi LE FOTO Cibo e vino italiano in un noto ristorante in piazza del Popolo #ANSA - facebook.com facebook Djokovic y Tsitsipas “conquistan” la Piazza del Popolo x.com