Ascoli | i volontari puliscono il loggiato di Piazza del Popolo

Nella mattina del 5 marzo 2026, i volontari dell’associazione Angeli del Bello sono intervenuti ad Ascoli Piceno per pulire il loggiato di Piazza del Popolo. Hanno rimosso detriti e sporcizia accumulata nel corso degli anni, restituendo maggiore ordine alla zona centrale della città. L’operazione si è svolta in modo coordinato e silenzioso, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto di uno degli spazi più frequentati di Ascoli Piceno.

Nel cuore di Ascoli Piceno, i volontari dell'associazione Angeli del Bello hanno restituito decoro al loggiato di Piazza del Popolo, intervenendo nella prima mattina del 5 marzo 2026 per rimuovere anni di incuria urbana. Questa iniziativa, parte di un percorso iniziato nel 2018, trasforma la pulizia da semplice operazione di manutenzione in un atto di cura civica che va oltre le polemiche sterili. L'intervento si è svolto dopo un precedente lavoro effettuato a Porta Cappuccina lo scorso gennaio, dimostrando una costanza operativa che non si limita a singole azioni isolate ma costruisce un modello di gestione degli spazi pubblici basato sull'impegno diretto dei cittadini.