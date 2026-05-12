Arzachena | via al nuovo Lebonski Park musica e cultura a Monti Aguisi

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arzachena si apre una nuova fase per l’ex galoppatoio di Monti Aguisi, che sarà trasformato in un polo musicale e culturale. Dopo un sopralluogo delle autorità, sono stati individuati i primi interventi di riqualificazione. La gestione concreta dei lavori e le modalità di realizzazione sono state affidate a un ente incaricato, che si occuperà di coordinare le operazioni per la creazione del Lebonski Park, destinato a ospitare eventi musicali e culturali.

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?? Punti chiave Come cambierà l'ex galoppatoio di Monti Aguisi dopo il sopralluogo? Chi gestirà concretamente la trasformazione dell'area in polo musicale? Quale grande artista inaugurerà il nuovo parco il 25 luglio? Come influirà questo progetto sul turismo internazionale in Gallura??? In Breve Sopralluogo tecnico effettuato il 12 maggio 2026 nell'area di Monti Aguisi. Collaborazione strategica tra Comune di Arzachena e Lebonski Agency dei fratelli Pisciottu. Recupero dell'ex .🔗 Leggi su Ameve.eu

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