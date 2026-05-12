Arzachena | via al nuovo Lebonski Park musica e cultura a Monti Aguisi

A Arzachena si apre una nuova fase per l’ex galoppatoio di Monti Aguisi, che sarà trasformato in un polo musicale e culturale. Dopo un sopralluogo delle autorità, sono stati individuati i primi interventi di riqualificazione. La gestione concreta dei lavori e le modalità di realizzazione sono state affidate a un ente incaricato, che si occuperà di coordinare le operazioni per la creazione del Lebonski Park, destinato a ospitare eventi musicali e culturali.

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