Cabaret e musica al Re Mida casa cultura | i Petrolini portano sul palco il loro nuovo spettacolo

Al Re Mida Casa Cultura di Palermo, il gruppo storico del cabaret locale I Petrolini, con Ciro Chimento e Giancarlo Aguglia, presenta il loro nuovo spettacolo di musica e comicità. La serata promette risate e divertimento, portando sul palco un mix di humor e performance musicali. L’evento coinvolge il pubblico in un’esperienza di intrattenimento dal vivo, con la presenza di artisti riconosciuti nel panorama culturale della città.

Risate assicurate al Re Mida Casa Cultura di Palermo: sul palco arrivano I Petrolini, Ciro Chimento e Giancarlo Aguglia, gruppo storico del cabaret palermitano.Ciro Chimento e il Maestro Aguglia, nel loro nuovo spettacolo, raccontano un susseguirsi di disavventure e disgrazie che faranno divertire lo spettatore.Un mix di cabaret e musica che vede protagonista il coinvolgente suono del mandolino che porta lo spettatore in un viaggio musicale dolce e allegro, tanti personaggi, come il malato, l'onorevole, il disoccupato, che fanno trascorrere allo spettatore un'ora e mezza di puro divertimento, con un finale musicale dolce e coinvolgente.

Camba e Scintilla Fubelli portano sul palco la loro relazione: “Io Marte tu Mercole” al teatro OrioneSi chiama “Io Marte tu Mercole” il nuovo spettacolo con cui Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli si raccontano al pubblico, portando sul palco...

"Uno x due": la commedia Al Re Mida - Casa Cultura

Simmo ’e Napule Paisà 2 punto… e Basta!!! accende il Ridotto del Teatro ComunaleAppuntamento venerdì 6 marzo al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila V. Antonellini con Simmo ’e Napule Paisà 2 punto… e Basta!!! ... laquilablog.it

Musica, cabaret e divertimento. Festa degli anziani al cine-teatroLa Festa dell’Anziano–Città di Bresso al cineteatro San Giuseppe offre musica, cabaret e divertimento agli over 55. Organizzato dal Centro sociale anziani, l'evento promette un momento di festa e ... ilgiorno.it

RDS 100% Grandi Successi. . Il cabaret è tornato e pure le battute pizzicose! #Cabaret #GuerrinieLanfranchiShow #freddure #fredduredivertenti #Rdsreload - facebook.com facebook