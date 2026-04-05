Alberto Costa ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui afferma di non aver mai sputato a un collega, sottolineando che chi lo conosce sa che non sarebbe capace di farlo. La dichiarazione arriva in seguito alle tensioni che si sono verificate durante la partita tra Porto e Famalicão. La frase di Costa cerca di chiarire la propria posizione in merito a quanto accaduto durante l’incontro.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Pagelle Inter Roma: ecco i Top e i Flop della super sfida di San Siro! Le valutazioni complete Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai. Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare» Diretta gol Serie A LIVE: Inter a valanga sulla Roma, a San... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alberto Costa chiarisce: «Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo». Le parole dell’ex Juve

Leggi anche: Nancy Brilli: “Ho un’endometriosi al quarto stadio: mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è stato un miracolo. La morte di mia madre un trauma così grande che neanche con l’ipnosi ho recuperato i ricordi”

Nancy Brilli: “Ho l’endometriosi al quarto stadio. Mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è un miracolo”Nancy Brilli ha raccontato di avere l'endometriosi al quarto stadio: "Mi dissero che ero sterile, mio figlio Francesco è un miracolo".