Alberto Costa chiarisce | Non ho mai sputato al mio collega chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo Le parole dell’ex Juve
Alberto Costa ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui afferma di non aver mai sputato a un collega, sottolineando che chi lo conosce sa che non sarebbe capace di farlo. La dichiarazione arriva in seguito alle tensioni che si sono verificate durante la partita tra Porto e Famalicão. La frase di Costa cerca di chiarire la propria posizione in merito a quanto accaduto durante l’incontro.
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