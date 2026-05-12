Arte contemporanea in showroom | Giorgio Laveri espone le sue ceramiche a M Unique&Timeless di Cittadella

A Cittadella, nello showroom M Unique&Timeless, si è tenuta la prima esposizione dedicata all’arte contemporanea, intitolata “Ceramiche divinatorie: analogie e connessioni”. La mostra presenta le ceramiche dell’artista Giorgio Laveri, in un allestimento che unisce moda sartoriale, arte e spiritualità. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento di questa iniziativa promossa da Monica Montanaro, che si propone di creare un punto di incontro tra diverse espressioni culturali.

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