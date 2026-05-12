Arte contemporanea in showroom | Giorgio Laveri espone le sue ceramiche a M Unique&Timeless di Cittadella

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cittadella, nello showroom M Unique&Timeless, si è tenuta la prima esposizione dedicata all’arte contemporanea, intitolata “Ceramiche divinatorie: analogie e connessioni”. La mostra presenta le ceramiche dell’artista Giorgio Laveri, in un allestimento che unisce moda sartoriale, arte e spiritualità. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento di questa iniziativa promossa da Monica Montanaro, che si propone di creare un punto di incontro tra diverse espressioni culturali.

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Si chiama “Ceramiche divinatorie: analogie e connessioni” il primo grande appuntamento con l’arte contemporanea di M Unique&Timeless, lo showroom di Monica Montanaro a Cittadella che si propone come punto di incontro tra moda sartoriale, arte e spiritualità. Il protagonista è Giorgio Laveri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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